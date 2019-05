Termina amanhã ação da concessionária de energia para inadimplentes negociarem débitos

Mutirão visa garantir ao consumidor a recuperação do crédito - Arquivo

Clientes em débito com a Energisa tem até amanhã (10/5) para negociar as contas em atraso. A Campanha de Negociação acontece na sede da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e teve início na segunda-feira, dia 06.

Além de facilitar o pagamento, o mutirão visa garantir ao consumidor a recuperação do crédito na semana que antecede o Dia das Mães. “Temos opções diferenciadas para todos os clientes. Importante que compareçam à agência para avaliar qual o tipo de desconto. O cálculo será feito com base no débito do cliente”, disse o coordenador Comercial, Jonas Ortiz Rudis.

Confira as condições:

· 1º Opção – Parcelamento

Entrada de 10% e saldo restante em até 36 parcelas

· 2ª Opção – Parcelamento

Entrada de 20% e saldo restante em até 18 parcelas

Obs. O valor mínimo da parcela é de R$ 20 (juros de 1% ao mês nas parcelas).

· 3º Opção – Reparcelamento

Entrada de 40% e saldo restante em até 10 parcelas

Obs. O valor mínimo da parcela é de R$ 20 (juros de 1% ao mês nas parcelas).

Para participar da campanha, é necessário comparecer à Associação Comercial das 8h às 17h com documento pessoal (com foto) e uma fatura com o número da unidade consumidora. A ACICG fica na Rua 15 de Novembro, 390, 1º Piso, Centro.

Vale ressaltar que a parcela vencida tenha, no mínimo, 30 dias de atraso, e o valor da fatura seja superior a R$ 20.