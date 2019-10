Terenos terá Audiência Pública para tratar da biometria obrigatória no município

A reunião se deve ao fato de que cerca de 40% dos eleitores do município ainda não realizaram o cadastramento biométrico - Foto: Agência Brasil

Será realizada na próxima segunda-feira (28), às 9h, uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Terenos para apresentar o balanço atualizado da revisão de eleitorado no município. A reunião se deve ao fato de que cerca de 40% dos eleitores do município ainda não realizaram o cadastramento biométrico, cujo prazo termina no dia 14 de novembro. Terenos conta hoje com 13.016 eleitores.

Estarão presentes no encontro o juiz da 54ª Zona Eleitoral e coordenador da revisão de eleitorado no município, Dr. Albino Coimbra Neto; o diretor-geral do TRE-MS, Hardy Waldschmidt; o Prefeito Municipal, Sebastião Donizete Barraco; o Presidente da Câmara Municipal, Helder Noboru Kasae, além de outros representantes do Poder Legislativo; de dirigentes municipais de agremiações partidárias, de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, de entidades representativas da sociedade civil e órgãos de imprensa local.

Biometria em Terenos

O cadastramento biométrico obrigatório em Terenos teve início no dia 23 de setembro e está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no posto de atendimento, situado na Rua João Egídio Zambele, 52, Centro.

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) orienta ao eleitor que realize o quanto antes o seu cadastramento, evitando filas e muito tempo de espera no final do prazo.

Para serem atendidos, os eleitores deverão levar um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, também devem levar o comprovante de quitação militar.

O não comparecimento gera o cancelamento do título de eleitor.