Terceiro bicicletário de SP tem 52 vagas e 81% de média de uso

Terceiro bicicletário viabilizado mediante parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o Banco Itaú, a unidade próxima ao Metrô Paraíso, na zona sul da capital, entrou em operação no início de fevereiro e tem registrado uma média de 81% de uso de sua capacidade - de 52 vagas - no dia a dia.

O pico dos estacionamentos ocorre das 7h às 10h e das 16h às 19h. Na média, a bike fica por lá cerca de 8h - ou seja, as pessoas a deixam para trabalhar. O uso é grátis. O funcionamento é nos moldes dos bicicletários do Largo da Batata, na zona oeste, instalado em 2014, e da Praça dos Arcos, na região central, aberto em 2015. No total, o sistema já soma 199 vagas para bicicletas na capital paulista.

