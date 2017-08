Terceira rodada da Copa Assomasul será realizada em Bela Vista

A bola volta a rolar no próximo sábado (12) na cidade de Bela Vista pela terceira rodada válida pela 2ª fase da Copa Assomasul de futebol, quando serão conhecidas mais três equipes classificadas.

Além do time da casa, vão para o confronto no fim de semana Itaquiraí, Maracaju, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina. Vale lembrar que já garantiram suas vagas para a 3ª fase da competição as

equipes de Dourados, Dois Irmãos do Buriti, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Jardim e Bandeirantes. Das seis etapas previstas para esta segunda fase, duas já foram realizadas – em Dourados (29 de julho) e Bandeirantes (5)-- , faltando quatro, respectivamente em Bela Vista (12), Sete Quedas (19), Batayporã (26) e Bataguassu (2 de setembro). O diretor de Esportes da Assomasul e prefeito de Taquarussu, Roberto Nem, avalia que a competição está sendo coroada de sucesso, a exemplo de edições anteriores, graças a disciplina dos atletas e o nível técnico dos jogos até agora realizados.



Ele observa, no entanto, que como em qualquer outra modalidade esportiva ocorrem eventuais imprevistos, como ocorreu com a equipe de Rio Verde, excluída da competição por não se fazer presente na primeira

etapa da 2ª fase do campeonato, ocorrida no dia 29 de julho em Dourados. A equipe foi enquadrada no artigo 25 do regulamento da competição, considerada a maior na modalidade amadora do Centro Oeste do País, que este ano reuniu 50 municípios participantes.

PREMIAÇÃO

A Copa Assomasul de futebol terá este ano premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas.

O artilheiro e o goleiro menos vazado terão R$ 750,00 cada, além de medalhas. O evento esportivo é patrocinado pelo governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e

Finanças de Mato Grosso do Sul).

RANKING

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido ao período eleitoral. O ranking atual entre os campeões é o seguinte: Maracaju 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma 1 vez cada.

