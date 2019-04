Último dia para pagar o IPTU/2019 com desconto de 5%

O campo-grandense tem até quarta-feira (10) para pagar, com desconto, a terceira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano. A parcela deve ser paga pelo contribuinte que optou pelo parcelamento do tributo.

O contribuinte pode imprimir o boleto pelo site da Prefeitura de Campo Grande, no endereço: www.campogrande.ms.gov.br.

Para receber o carnê em casa, o contribuinte pode atualizar o endereço pelo site. Abaixo, o calendário de vencimento das demais parcelas:

Da 4ª parcela de 10 – 10 de maio de 2019 5% (cinco por cento)

Da 5ª parcela de 10 – 10 de junho de 2019 5% (cinco por cento)

Da 6ª parcela de 10 – 10 de julho de 2019 5% (cinco por cento)

Da 7ª parcela de 10 – 12 de agosto de 2019 5% (cinco por cento)

Da 8ª parcela de 10 – 10 de setembro de 2019 5% (cinco por cento)

Da 9ª parcela de 10 – 10 de outubro de 2019 5% (cinco por cento)

Da 10ª parcela de 10 – 11 de novembro de 2019 5% (cinco por cento)

A Central de Atendimento está instalada na antiga Câmara Municipal, localizada na Rua Arthur Jorge, n. 500. O atendimento acontece das 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço.