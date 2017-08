Terceira edição da Virada do Cerrado terá Água como tema

A programação da terceira edição da Virada do Cerrado foi apresentada hoje (17) no centro de exposições Ulysses Guimarães, no centro de Brasília. O evento, que vai de 1 a 3 de setembro, realiza ações socioambientais, educativas, esportivas e culturais, e tem por objetivo integrar as regiões administrativas do Distrito Federal (DF) em prol da sustentabilidade.

A edição deste ano conta com 90 parceiros, entre entidades, organizações e órgãos públicos, e tem como tema a Água. “No ano passado, cerca de 50 mil pessoas passaram por, mais ou menos, 500 atividades que aconteceram na Virada do Cerrado. Para essa edição, estamos focados no conteúdo que será trasmitido para a população”, disse o secretário do Meio Ambiente do DF André Lima.

Dentre as atividades previstas estão passeio de escolas em parques, mutirão para limpeza de rios, seminários, rodas de conversas, plantio de árvores, corrida, com mais de mil corredores inscritos e shows.

“Estamos às vésperas do Fórum Mundial da Água, que será realizado aqui em Brasília em 2018. Esse debate já está acontecendo agora nesta edição da Virada do Cerrado, e contribuirá demais com a discursão, reflexão e também de atitude em relação a água”, avaliou André Lima.

A programação completa está no site do evento.

