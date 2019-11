Terça Jurídica traz como tema “Instrumentos jurídicos para o desenvolvimento de uma Startup”

A palestra começa às 19h - Ilustração

A Escola Superior da Advocacia (ESA), da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove nesta terça-feira (12) palestra “Instrumentos jurídicos para o desenvolvimento de uma Startup”.

O evento, realizado no contexto do projeto “Terça Jurídica”, terá como palestrante o advogado Luiz Fernando Espíndola Bino, que é atuante no direito empresarial com foco em Startups, pós-graduado em Direito do consumidor, tem curso de Direitos Autorais e Sociedade e Argumentação Jurídica pela Fundação Getúlio Vargas.

A palestra começa às 19h, na Sala da ESA, localizada na Avenida Mato Grosso, 4700, Carandá Bosque, em Campo Grande. A participação conta como 4 horas/aula.