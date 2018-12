Terça Jurídica terá como tema “Como Advogar no Direito Previdenciário”

Evento é gratuito e será realizado a partir das 19 horas - Arquivo

A Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza nesta terça-feira (3) a “Terça Jurídica” com o tema “Como Advogar no Direito Previdenciário”.

O palestrante será o Advogado, pós-graduado em Direito Público, pela Faculdade Estácio de Sá, pós-graduado em Teologia pela Faculdade Estágio de Sá e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/MS, Cleyton Baeve de Souza.

O evento é gratuito e será realizado a partir das 19 horas na sal da ESA. Para mais informações ligue no (67) 3342-4000 ou 98111-0970.