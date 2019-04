Terça Jurídica desta semana traz palestra sobre Divórcio e Partilha de Bens

Palestra será ministrada pela advogada Libera Copetti - Ilustração

Na separação de um casal é comum que surjam dúvidas a respeito de quais os patrimônios deverão ou não ser partilhados. A decisão por vezes se torna burocrática e, para esclarecer sobre o assunto, o projeto Terça Jurídica, desta semana, traz o tema: “Divórcio e Partilha de Bens”.

A palestra, promovida pela Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), será ministrada amanhã (23), às 19h, pela Advogada e Presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), Libera Copetti. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas aqui.

Libera Copetti é também mestre em Responsabilidade Civil; Especialista em Direito das Famílias e Sucessões e membro da Sociedade Internacional de Direito da Família.