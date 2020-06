Terça-feira terá predomínio de sol e clima seco em MS

A variação fica entre 70% e 25%. Com relação a temperatura, o Inmet indica mínima de 16°C e máxima de 34°C. - (Foto: Chico Ribeiro)

A terça-feira (23.6) deve ser quente em todo o Estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve ficar claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Durante a tarde, a umidade do ar pode ficar bastante baixa, especialmente na região leste e na Serra de Maracaju. A variação fica entre 70% e 25%. Com relação a temperatura, o Inmet indica mínima de 16°C e máxima de 34°C.

Veja no mapa, elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), como o tempo deve se comportar em algumas cidades do Estado.

Estimativa de chuva e nova frente fria

Conforme o modelo de previsão numérica GFS/NOAA, as chuvas continuam a atuar em menor intensidade no Mato Grosso do Sul. A mesma deve ser esperada entre os dias 27 de junho a 02 de julho, ocorrendo em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A expectativa é de um acumulado em até 50 milímetros, concentrados nos munícipios das regiões sul, sudoeste e norte.

A atuação de uma massa de ar frio também é esperada para o período de quinta-feira (28) à domingo (28), provocando queda de temperatura no Estado. Essa condição poderá ser a primeira frente fria do inverno/2020, conforme boletim do Cemtec que reforça a necessidade de atualizações do modelo.