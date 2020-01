Terça-feira será nublada com calor de 37°C

Confira no mapa, como ficará o tempo na Capital e algumas cidades do interior do Estado nesta terça-feira. - (Foto: Divulgação)

O tempo segue instável nesta terça-feira (14.01) em Mato Grosso do Sul. Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica condições de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para grande parte do estado, exceto nas regiões noroeste e extremo norte onde o tempo permanece parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas.

A média de temperatura prevista para o Estado é de 20°C a 37°C, com tendência a elevação. A máxima de calor deve se concentrar na região do Pantanal, nas demais áreas permanece na casa dos 30°C. Os valores de umidade relativa do ar permanecem elevados neste dia, podendo variar entre 100% a 40%. O Inmet indica que os ventos serão fracos a moderados com rajadas.

Boletim do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que até quarta-feira (15/01) as condições de tempo não sofrerão mudanças expressivas em grande parte do Brasil e da América do Sul. “Em altos e médios níveis o padrão de circulação, neste período, permanecerá predominantemente anticiclônico no centro-sul do continente, o que indica que as condições de tempo serão dominadas, principalmente, pela termodinâmica. Entre esses dias haverá condições para chuvas locais entre o PR, MS, áreas de SP, centro-sul de MG e do RJ. Há formação de uma nova frente fria na terça-feira (14) com previsão de chagada a Mato Grosso do Sul na sexta-feira (17)”.

