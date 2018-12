A máxima é de 31°C - Divulgação

A terça-feira (4) em Mato Grosso do Sul será de sol, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia estará firme com sol entre poucas nuvens, com máxima prevista de 33°C no centro-norte, 32°C no leste, 33°C no Pantanal e 31°C no sul e sudoeste do Estado.

Para Campo Grande, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro. A máxima é de 31°C.