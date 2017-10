A terça-feira (3) começou com vento gelado em algumas cidades do Estado. No começo da manhã, os termômetros marcavam 13°C, em Campo Grande. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo segue firme em grande parte do Estado e com sol entre nuvens. Não há expectativa de chuva ou geada.

A temperatura mínima é de 11°C e a máxima, pode chegar aos 30°C. Em Campo Grande, previsão de dia com sol e períodos de parcialmente nublado. A máxima esperada é de 25°C.

