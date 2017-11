Terça-feira será de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva e trovoadas

A máxima prevista é de 28°C - Divulgação

A terça-feira (7) começou com céu nublado em Campo Grande. Os termômetros marcavam 19ºc por volta das 6h40. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as áreas de instabilidade mais intensas promovem pancadas de chuva moderadas, principalmente no Pantanal, centro-norte e leste do Estado.

Em Campo Grande, o tempo hoje deve permanecer parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima esperada é de 28°C.