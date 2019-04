Máxima em Campo Grande será de 33ºC - Divulgação

A terça-feira (2) em Campo Grande começou com céu parcialmente nublado e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuva isolada no período da tarde. O céu pode ficar parcialmente nublado em alguns períodos do dia. Os termômetros na capital variam de 23°C a 33°C.