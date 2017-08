Terça-feira será de céu nublado e pancadas de chuva e trovoadas

A terça-feira (15) em Campo Grande começou com céu claro e termômetros marcando 18°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), um sistema de baixa pressão se forma no Mato Grosso do Sul, promovendo pancadas de chuva com trovoadas, por vezes fortes.

O dia pode ter períodos nublados com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões centro e sul.

Em Campo Grande, o dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima é de 29°C. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 80%.

