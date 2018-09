Máxima no Estado é de 40ºC - Divulgação

A terça-feira (25) em Campo Grande começou com céu nublado, garoa fina e temperatura de 21°C. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo começa a se instabilizar gradualmente no Estado a partir de hoje, começando pela fronteira com o Paraguai. Em algumas regiões, o dia já amanhece nublado.

As máximas são de 40°C no centro-norte; 39°C no leste; 39°C no Pantanal e 35°C no sul e sudoeste do Estado.