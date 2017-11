Máxima prevista de 36ºC - Divulgação

A terça-feira (14) começou com céu claro e baixa umidade relativa do ar, em torno de 30%. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo permanece estável com predomínio de sol em todo o Estado. A previsão mostra aumento rápido de temperatura durante a manhã e à tarde o calor será intenso. A umidade relativa do ar ficará em torno de 30%.