A baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul continua baixa nesta terça-feira (8), com termômetros marcando 20°C em Campo Grande e céu está aberto.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol predomina entre poucas nuvens. O dia será claro a parcialmente nublado com névoa seca exceto no sul e sudoeste estará parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuvisco no extremo sul.

Veja Também

Comentários