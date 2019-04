Máxima em Campo Grande será de 29ºC - Divulgação

A terça-feira (9) deve começar com baixas temperaturas na Capital, mas o calor volta a predominar até o fim de semana. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar seca se espalha sobre o estado, promovendo baixos índices de umidade do ar no período da tarde. Os termômetros devem registrar em Campo Grande, mínimas de 17°C e máximas de 29°C.