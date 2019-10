Terça-feira será de calor intenso e umidade relativa do ar em queda

Máxima prevista para Campo Grande é de 36ºC - Divulgação

O mês de outubro começa com as temperaturas em elevação no estado e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar deve estar com índice bem abaixo nesta terça-feira (1°) e o sol deverá predominar nas maiores áreas, onde as temperaturas devem chegar aos 40°C.

Para Campo Grande, a previsão é de céu aberto com predomínio de sol. A temperatura mínima deve ficar registrada em 23°C e a máxima não deve ultrapassar os 36°C.