Terça-feira será de calor intenso e umidade relativa do ar abaixo dos 20%

A terça-feira (5) será mais um dia de calor intenso em Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, os termômetros registravam logo no começo da manhã 22°C. A alta pressão continua atuando, dificultando a formação das nuvens, bloqueando a entrada das frentes frias e promovendo o entranhamento de ar mais seco de altos níveis para a superfície.

Em Campo Grande, o dia será parcialmente nublado com névoa seca. A máxima é de 33°C. Os índices de umidade relativa do ar continuam com valores próximos e abaixo dos 20% em grande área do Estado, aumentando os riscos de queimadas e problemas respiratórios.

