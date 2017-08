Terça-feira será de calor e temperatura máxima deve atingir os 34ºC

A terça-feira (29) já começou com céu claro e calor significativo em Campo Grande, com termômetros marcando 24ºc antes mesmo das 7h. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a alta pressão que bloqueia a entrada de sistemas frontais ainda atua em grande parte do Brasil. Esse sistema mantém a baixa umidade relativa do ar à tarde e início da noite.

O sol aparece entre poucas nuvens e o dia será claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. Em Campo Grande, previsão de dia claro com névoa seca e baixos índices de umidade à tarde. A máxima é de 34°C.

