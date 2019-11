Máxima deve chegar aos 36ºC - Divulgação

A terça-feira (12) em Mato Grosso do Sul amanheceu com céu claro e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde em grande parte do Estado.

A umidade relativa do ar pode registrar índices entre 95% e 40% neste dia. As temperaturas podem variar entre de 20°C e 36°C.