Terça-feira será de calor e aumento de nebulosidade trazendo chuva

A terça-feira (26) em Campo Grande amanheceu com poucas nuvens e logo nas primeiras horas do dia os termômetros marcavam por volta de 20ºC. Com o predomínio do sol e a elevação das temperaturas, o dia pode ser semelhante à onda de calor das últimas semanas. A máxima alcança os 35ºC

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade aumenta e pode acontecer pancadas de chuvas em pontos isolados, que devem ser intensificadas até quinta-feira pela aproximação de uma frente fria.

