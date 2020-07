Terça-feira de tempo instável e mudanças no clima

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul terá terça-feira (14.7) de tempo instável e início de mudanças no clima. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu nublado com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central do Estado. Para as demais áreas, estima-se céu parcialmente nublado a nublado.

Neste dia os valores de umidade relativa do ar poderão variar entre 40% a 90%. As pancadas de chuva provocam ligeira queda de temperatura nos setores sul, sudoeste, central e pantaneira. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 10°C a 33°C e na capital variação está estimada em 20°C a 27°C.

As mudanças no clima são resultado de uma frente fria de fraca intensidade que deve atuar em Mato Grosso do Sul até quarta-feira (15). As pancadas de chuva devem melhorar a qualidade do ar e amenizar o calor. Estimativa do Cemtec com base em informações do Climatempo, indica que a partir de quinta haverá predomínio de sol e o ar volta a ficar seco novamente.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues