Terça-feira de sol forte e altas temperaturas em MS

Campo Grande (MS) – Massa de ar seco continua sobre Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (17.7) deixando o tempo aberto e

ensolarado em todas as regiões. Não há expectativa de chuva e a umidade relativa do ar no período da tarde deve atingir 25%. A vairaçaõ da temperatura fica na faixa de 15ºC a 35ºC.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro