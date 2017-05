A terça-feira (2) em Mato Grosso do Sul começou com tempo seco e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva, e os termômetros devem registrar máxima de 34ºC durante a tarde. A umidade mínima relativa do ar fica em 40%.

A menor temperatura de hoje é registrada no sul, 17ºC. A máxima chega a 34ºC.

