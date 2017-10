Terça-feira começa com temperatura amena e podem ocorrer pancadas fortes de chuva a qualquer momento

A máxima prevista é de 29°C - Divulgação

A terça-feira (31) começou com temperatura amena e muitas nuvens em Campo Grande. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas na maior parte do Estado.

Em Campo Grande, a previsão é de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 29°C.