A terça-feira (4) começou com céu nublado e termômetros marcando os 23°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), algumas áreas de instabilidades favorecerão a formação de muitas nuvens na região oeste do Estado. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia.

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 31°C. O céu fica claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada entre fim da tarde e noite.

Veja Também

Comentários