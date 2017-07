A terça-feira (25) começou com céu claro e termômetros marcando 20°C, em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas continuam elevadas à tarde, com resfriamento rápido da superfície após o pôr do sol. Nesta terça, a previsão é de máxima de 33°C, no Estado.

