Terça-feira começa com céu claro e temperatura em elevação na maior parte do Estado

A temperatura máxima deve chegar aos 31°C - Divulgação

As temperaturas estarão em elevação nesta terça-feira (24) em Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcavam 21°C e o céu está aberto e com sol, em Campo Grande. Entre a terça-feira e quinta-feira (26), as temperaturas se elevam gradualmente. Com isso, o calor e a umidade promovem pancadas isoladas de chuva à tarde.

Em Campo Grande, previsão de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura máxima deve chegar aos 31°C.