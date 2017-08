A terça-feira (1°) segue com tempo aberto e temperatura em elevação. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de dia claro com névoa seca e baixos índices de umidade à tarde, especialmente no centro e sul do Estado. A máxima é de 32°C.

Em Campo Grande, o dia segue claro com névoa seca e baixos índices de umidade à tarde. A máxima é de 30°C.

