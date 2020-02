Terça de carnaval de rua do Rio de Janeiro tem 60 blocos. Confira.

No último dia de carnaval, a animação continua forte no Rio de Janeiro, com 60 blocos de rua previstos na programação oficial da Riotur, incluindo o tradicional Banda de Ipanema e a terceira edição do já popular Fervo da Lud. Confira a agenda:

Zona Sul

9h - Bagunça Meu Coreto, Laranjeiras, Praça São Salvador

9h - Bloco A Rocha da Gávea, Gávea, Praça Santos Dumont

10h - Vagalume o Verde, Jardim Botânico, Rua Pacheco Leão 16

10h - Sobrinhos do Tio Bio, Leblon, Av. Delfim Moreira

11h - New York Brass Band + Amigos da Cacilda, Glória, Ladeira da Glória

14h - Bloco Cachorro Cansado, Flamengo, Praça José de Alencar

15h - Orquestra Voadora, Flamengo, Aterro do Flamengo

15h - Gremio Recreativo Bloco Carnavalesco Empurra Que Pega, Leblon, Av. Delfim Moreira

15h - Mocidade Dependente de Deus, Flamengo, Praia do Flamengo 72

16h - Último Gole, Lagoa, Av. Borges de Medeiros

16h - Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo, Catete, Largo do Machado

16h - Banda Cabeça de Chave da Rua Duvivier, Copacabana, Rua Duvivier 48

16h - Banda da Glória, Glória, Rua da Glória 180

17h - Banda de Ipanema, Ipanema, Rua Visconde de Pirajá 61

17h - Bloco do Uh, Copacabana, Praça Serzedelo Corrêa 7

17h - Meu Bem Volto Já, Leme, Av. Princesa Isabel

17h - Banda do Peru Pelado, Copacabana, Rua República do Peru

18h - Clube do Samba, Copacabana, Av. Atlântica 2634

20h - Bloco Chifroroso da Rocinha, Rocinha, Rua 2

Zona Norte

9h - Bloco do Samba Trançado, Vila Isabel, Praça Maracanã

11h - Bloco Carnavalesco Teimosos do Maracanã, Maracanã, Rua Visconde de Itamarati 42

12h - Bloco Batuke de Batom Ilha do Governador:00 16:00 Praia do Zumbi, 28

18h - Bloco Foliões do Verdun, Grajaú, Largo do Verdun

18h - A Banda do Largo da Segunda Feira, Tijuca, Rua Conde de Bonfim 25

16h - Banda Vem Comigo, Vila Cosmos, Rua Itacambira

16h - B. C. Rebola Preta, Cascadura, Rua Barbosa

16h - Bloco do Limão do Picareta, Honório Gurgel, Rua Jurubaiba

16h - Banda Carnavalesca Flack, Riachuelo, Rua Flack 6

17h - Bloco do Boi de Anchieta, Anchieta, Praça Nossa Sra. de Nazaré

18h - Canela Fina, Quintino Bocaiúva, Rua Pedro Reis 136

18h - Block N Roll, Ilha do Governador, Praça Iaiá García

18h - Bloco do Limão de Jardim América do Rio de Janeiro, Jardim América, Rua Monsenhor Castelo Branco

18h - Acadêmicos do Engenho de Dentro, Engenho de Dentro, Rua Venâncio Ribeiro 585

18h - Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria, Olaria, Rua Conselheiro Paulino 567

18h - Associação Bloco Carnavalesco Cornos e Simpatizantes, Manguinhos, Av. dos Democráticos 30

19h - Banda Raízes da Vila da Penha, Vila da Penha, Rua São João Gualberto

20h - Bloco Cata Latas do Grajaú, Grajaú, Rua Sá Viana 148

20h - Banda da Saens Pena, Tijuca, Rua Desembargador Izidro 6

20h - Cantinho do Urubu, Madureira, Estrada do Portela 350

Centro

9h - Fervo da Lud, Centro, Rua Primeiro de Março

10h - Bloco das Carmelitas, Santa Teresa, Largo do Curvelo

13h - Bloco Explosão de Paquetá, Paquetá, Praia José Bonifácio

13h - Cheiro Na Testa, Santa Teresa, Largo dos Guimarães

15h - Associação Bloco Carnavalesco Coração das Meninas, Gamboa

16h - Gremio Recreativo Bloco Carnavalesco Embalo de Santa, Santa Teresa, Rua Almirante Alexandrino 1638

17h - B. C. Enxota Que Eu Vou, Centro, Praça Tiradentes

18h - Banda da Inválidos, Lapa, Rua dos Inválidos 138

18h - Associação Carnavalesca Banda das Quengas, Centro, Rua Washington Luís

19h - Bloco Turma do Copo, Ilha de Paquetá, Praia José Bonifácio 175

19h - Candy Bloco, Centro, Praça Marechal Âncora

Zona Oeste

13h - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Estrada da Vendinha 3795

14h - Banda da Nega, Recreio dos Bandeirantes, Av. Lucio Costa 16.350

15h - Bloco dos Cachaças, Barra da Tijuca, Av. Lúcio Costa 3604

17h - Bloco do Galho, Guaratiba, Rua Abílio Barreto

17h - Bloco Gambá Cheiroso, Jacarepaguá, Rua Bruno Giorgi

18h - Bloco do Boi “Só Falta Você”, Pedra de Guaratiba, Travessa do Desterro

20h - Bloco Carnavalesco Banguçando o Coreto, Bangu, Rua Abaeté 435

20h - Grbc Bangay Folia, Bangu, Rua Barão de Capanema 700

20h - Boemios de Sepetiba, Sepetiba, Estrrada São Tarcísio 437

21h - Grbc Morde e Assopra, Bangu, Rua Fiação