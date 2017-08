Teoria e prática do processo de execução do novo CPC será tema de curso em Jardim

O advogado e Especialista em Direito Civil e Processo Civil, Marcos Sborowski Pollon, ministrará curso sobre Processo de Execução do Novo CPC na cidade de Jardim nos dias 8, 9 e 15 de agosto.

O evento é organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), e os participantes receberão certificado com carga horária de 15 horas-aula.

Segundo Marcos Pollon, membro da Academia de Direito Processual do MS, “o foco do curso é trabalhar os reflexos teóricos das principais mudanças no processo de execução e o impacto que esta mudanças representam”.

As aulas serão no Centro de Atendimento ao Turista da cidade de Jardim, das 19h às 22h. O curso tem vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas no site da ESA MS.

Mais informações pelos telefones (67) 3251-1739 ou 98111-0970.

