Tentativa de assalto em estacionamento de SP termina com dois suspeitos feridos

Uma tentativa de roubo em um estacionamento em Santa Cecília, na região central de São Paulo, levou a um tiroteio por volta das 21h30 desta quinta-feira, 25, na Rua Barão de Tatuí. Ao menos dois suspeitos ficaram feridos e um terceiro foi preso. Um deles foi baleado enquanto fugia pela Rua Jaguaribe, logo após a polícia abordar o grupo.

Um manobrista que trabalha no local foi rendido pelos criminosos e trancado em um banheiro. O tiroteio começou logo depois, enquanto os três criminosos tentavam levar os carros. Segundo a polícia, os ladrões teriam atirado em direção à polícia, que revidou.

Um dos ladrões, que dirigia um táxi do modelo Corolla, teria acelerado em direção aos policiais e fugiu pela Rua Jaguaribe. Ele foi baleado a cerca de três quarteirões de distância do local do crime, no cruzamento da Jaguaribe com a Aureliano Coutinho. Ele foi levado por uma ambulância logo em seguida.

Dentro do estacionamento, um suspeito foi atingido pela polícia, e outro, imobilizado e levado para o 2º DP. A médica Letícia Lopes de Souza, de 36 anos, diz que, há cerca de 15 dias, três carros e quatro chaves de outros veículos já haviam sido levados em outro roubo no mesmo estacionamento. Mensalista no estacionamento, ela teve a chave de seu Honda City levada pelos ladrões. "Inclusive a minha chave ainda está com o bandido", disse Letícia.

Na noite desta quinta, os suspeitos chegaram a entrar no mesmo carro, mas não conseguiram levá-lo.