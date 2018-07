Tentativa de assalto deixa empresário morto na zona norte do Rio

Um empresário foi morto na manhã desta sexta-feira, 13, em uma tentativa de roubo no Túnel Noel Rosa, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Segundo o comando do 6º Batalhão de Polícia Militar (Tijuca), policiais que estavam em patrulhamento foram acionados para verificar ocorrência no túnel. Eles encontraram "a vítima ferida por disparo de fogo sendo socorrida por uma ambulância".

De acordo com as informações da PM, o homem seguia em seu veículo, quando houve um assalto, e criminosos atiraram. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. Viaturas do batalhão fizeram buscas na região, mas não houve prisões relacionadas ao crime, informou a Polícia.

Van escolar

Também no início desta manhã, a apenas cerca de seis quilômetros do local em que aconteceu o ataque dos assaltantes, dois homens assaltaram uma van escolar na rua Cirne Maia, no Cachambi, na zona Norte do Rio. A ação foi registrada pela câmera de um veículo que transitava pela rua. Os criminosos apontaram uma arma para o motorista da van e chegaram a roubar mochilas de alguns estudantes.

Segundo a polícia civil, duas vítimas de outros veículos compareceram à delegacia, no entanto, as vítimas da van ainda não tinham registrado o caso ocorrido. O caso está sendo investigado pela 23ª Delegacia de Polícia (Méier).