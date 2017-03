Um homem fez reféns durante uma tentativa de assalto dentro de um ônibus na Avenida do Contorno (BR-101), em Niterói, no Grande Rio. Policiais rodoviários federais e policiais militares estão neste momento negociando a liberação. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos três pessoas já foram liberadas pelo assaltante.

Neste momento, o trânsito da Avenida do Contorno, no sentido Ponte Rio-Niterói, está interditado.

Veja Também

Comentários