Tentativa de assalto a agência dos Correios deixa um ferido em SP

Uma tentativa de assalto a uma agência dos Correios deixou um suspeito baleado em confronto com os policiais na Avenida Angélica, no bairro de Higienópolis, na zona central de São Paulo, nesta segunda-feira, 6.

Segundo a Polícia Militar, a ação de três criminosos aconteceu por volta das 10 horas e a Avenida Angélica ficou bloqueada na altura da Rua Martinico Prado.

De acordo com a PM, o suspeito baleado no confronto com a polícia foi socorrido ao Pronto Socorro da Santa Casa de São Paulo.

Os outros dois suspeitos se renderam e foram encaminhados ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Ainda de acordo com a PM, havia na agência dos Correios 10 clientes e 8 funcionários no momento em que os criminosos tentaram o roubo.

A ocorrência foi encaminhada para ser registrada no 77º Distrito Policial em Santa Cecília, região central.