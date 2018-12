Tensão comercial é dúvida em comunicado do G-20

Os chefes de Estado dos países do G20 estão reunidos em Buenos Aires para o segundo dia da reunião de cúpula do grupo. O comunicado final do encontro será divulgado às 15h e, entre os temas, deve abordar o aumento da tensão da economia mundial, mas até ontem à noite ainda não havia consenso sobre como a questão seria abordada, segundo um alto representante do governo brasileiro. Outro tema ainda sem consenso era sobre como tratar o Acordo do Clima de Paris.

O texto deve mencionar ainda que o crescimento da economia mundial deve seguir forte em 2019, mas há o risco de desaceleração da atividade, influenciado, entre outros fatores, pelos efeitos da maior tensão comercial e também pelo processo de normalização da política monetária dos países desenvolvidos.

Ao final do encontro, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, fará um pronunciamento à imprensa sobre os resultados da reunião, que parou a cidade de Buenos Aires. Foram convocados 22 mil policiais para fazer a segurança da capital, com várias ruas e avenidas fechadas ao trânsito de veículos e de pedestres. O metrô, trens e os aeroportos foram fechados.

O presidente Michel Temer participa das plenárias e a expectativa é que embarque de volta para Brasília às 16h10. Os telões do centro de imprensa mostravam a chegada dos chefes de Estado, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o japonês, Shinzo Abe. A abertura oficial da reunião começou às 11h.

Foto oficial. A foto oficial da segunda sessão plenária da cúpula de líderes do G-20 mostra o presidente Michel Temer na frente do príncipe saudita, Mohamed bin Salman, que está no centro das atenções após um jornalista árabe ser morto na embaixada da Arábia Saudita na Turquia.

Na foto oficial, Temer está na primeira fileira, no canto direito, entre o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, e o presidente do conselho de ministros da Itália, Giuseppe Conte. Conte está ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que inclusive causou polêmica na imprensa internacional pela forma efusiva com que cumprimentou o líder da Arábia Saudita.

Bem no centro da foto está o anfitrião e presidente da Argentina, Mauricio Macri. À esquerda de Macri estão o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. À direita do presidente argentino está o presidente da China, Xi Jingping.

Temer deve discursar no início da tarde de hoje na abertura da terceira sessão plenária, às 13h15. O comunicado dos líderes deve ser divulgado às 14h45. Macri fará o encerramento do G-20 às 15h. Temer e a comitiva presidencial retornam ao Brasil ainda hoje.