Tensão com Coreia do Norte chegou a nível "sem precedentes", diz Japão

O ministro de Defesa do Japão, Itsunori Onodera, afirmou nesta segunda-feira que a ameaça imposta pela Coreia do Norte cresceu a um nível "sem precedentes, crítico e iminente", refletindo o aumento de um senso de urgência sobre o programa nuclear de Pyongyang.

Em reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), o ministro japonês disse aos colegas da Coreia do Sul, Song Young-moo, e dos Estados Unidos, Jim Mattis, que o país apoia a posição americana de que "todas as opções estão sobre a mesa", referindo-se a uma possível resposta militar.

"Como ministros de Defesa, no comando da defesa nacional e armas tecnológicas, entendemos o peso de nos engajarmos em uma guerra, e por isso, faremos todos os esforços necessários para resolver esta questão de maneira diplomática e econômica", disse o ministro de Defesa da Coreia do Sul. Fonte: Dow Jones Newswires.