Temporal já deixa regiões de SP em atenção para alagamento

Depois de dias secos, a chuva finalmente caiu na cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 22. O temporal registrado em algumas áreas da capital já colocou regiões em estado de atenção para alagamentos.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a zona oeste, as prefeitura regionais de Freguesia do Ó, Pirituba e Casa Verde, na zona norte, e as Marginais Pinheiros e Tietê entraram em estado de atenção para alagamentos às 16h25.

O temporal é causado pela combinação do forte calor e a entrada de uma brisa marítima. Os bairros mais afetados nesta tarde são Perdizes, Pinheiros, Barra Funda e Lapa, na zona oeste, a Freguesia do Ó, na zona norte.

A previsão é de que a área de instabilidade se desloque para o município de Osasco, na Grande São Paulo.

