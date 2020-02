Temporal deixa Rio em estágio de alerta

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de alerta às 18h15 devido a um temporal que atingiu a cidade nesta quarta-feira (5) e que deixou diversas ruas e avenidas das zonas norte, sul e do centro com a mobilidade comprometida, segundo o Centro de Operações da prefeitura. O congestionamento total na cidade é de 300 quilômetros, quando, normalmente, no mesmo horário, a capital fluminense tem um acumulado de 100 quilômetros de congestionamentos.

O Estágio de Alerta é o quarto nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões.

Segundo o Centro de Operações, foram registrados bolsões d’água ou vias alagadas em diversas regiões da cidade. A chuva deve se intensificar na zona sul, após já ter tido ocorrência mais forte na zona norte.

O Centro de Operações da prefeitura pede à população que se desloque somente se for muito necessário e recomenda que espere a chuva perder força e, principalmente, não force a passagem em alagamentos/bolsões d'água de carro ou a pé.

Às 17 h, foi decretado estágio de atenção, o terceiro nível em uma escala de cinco, quando a chuva atingiu principalmente a zona norte. Por medida de segurança, a prefeitura fechou a Estrada Grajaú-Jacarepaguá nos dois sentidos, porque foi atingido o critério de interdição de acumulado de chuva acima de 55 milímetros (mm) em uma hora.

A Defesa Civil do município acionou 59 sirenes de emergência em 15 comunidades, devido à intensidade da chuva, sendo quatro delas nas comunidades do Complexo do Lins, na zona norte: Barro Vermelho, Dona Francisca, Vila Cabuçu e Barro Preto. Os bairros mais atingidos pelo temporal foram: Grajaú e São Cristóvão. A chuva provocou bolsões d’água em vários bairros da zona norte.

Os trens da SuperVia funcionam com intervalos irregulares e há estações fechadas devido a bolsões d’água. A Linha 1 do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) funciona parcialmente e a Linha 2 está fechada.

O Sistema Alerta Rio prevê para esta quinta-feira (6) chuva de fraca a moderada em áreas isoladas durante a tarde e a noite. A partir desta sexta-feira (7) não há previsão de chuva. O final de semana terá redução da nebulosidade e as temperaturas volta a ficar elevadas no Rio de Janeiro.