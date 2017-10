Temporal de granizo deixa paisagem branca em Franca

Um temporal com pedras de granizo atingiu o município de Franca, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no final da tarde desta terça-feira, 25. Moradores compartilharam fotos de ruas cobertas de branco, similar a paisagens de neve, no entardecer.

A pancada de chuva durou poucos minutos e foi suficiente para acumular o gelo em várias regiões da cidade e pontos de municípios vizinhos. Não houve registro de estragos ou feridos devido à queda de granizo, conforme a Defesa Civil.

O fenômeno incomum na região foi provocado pelo calor associado à umidade, conforme os meteorologistas. A temperatura caiu mais de 10 graus em Franca após o temporal.