Temporal causa prejuízos ao comércio de R$ 37 milhões no Rio

Os prejuízos causados pelo temporal dos últimos dias 24 e 25 ao comércio das regiões Norte e Noroeste fluminenses somaram cerca de R$ 37,2 milhões, de acordo com pesquisa divulgada hoje (31) pelo Instituto Fecomércio RJ, da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro.

A sondagem consultou 569 estabelecimentos comerciais e apurou que 56,6% deles foram prejudicados. As fortes chuvas deixaram várias cidades inundadas após o transbordamento de três rios nas regiões. Os municípios mais afetados foram Varre-Sai, São João da Barra, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Italva, Aperibé, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Itaperuna e São Francisco do Itabapoana.

Segundo a pesquisa, 72,8% dos comerciantes entrevistados, afetados pelo temporal, relataram ter sofrido redução drástica de clientes; 27,2% citaram a falta de funcionários; 25,6% reclamaram do alagamento do estabelecimento ou do depósito; 17,6% sofreram danos à estrutura física do negócio e perda de mercadoria. Em 23,2% dos comércios, não houve entrega de mercadoria.

A pesquisa revela ainda que 32,8% dos entrevistados vão demorar em torno de 60 ou 90 dias para recuperar o prejuízo.

Fecomércio

A Fecomércio RJ é formada por 59 sindicatos patronais fluminenses e reúne 342 mil empresas, representativas de 71% dos estabelecimentos do estado e de 64% das vagas de trabalho com carteira assinada, o que significa 1,8 milhão de empregos formais gerados. A entidade representa os interesses do comércio de bens, serviços e turismo do estado do Rio de Janeiro.