Temporal causa mortes na Alemanha e na Polônia

A tempestade Herwart paralisou hoje (29) o transporte ferroviário nas regiões norte e leste da Alemanha, onde pelo menos uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas. Além disso, rajadas de vento de 100 km/h causaram muitos danos materiais, pois derrubaram galhos e árvores.

Na vizinha Polônia, Hewart matou duas pessoas: um homem que morreu no norte do país ao bater seu carro contra uma árvore caída na estrada e outro que perdeu a vida depois que outra árvore caiu sobre seu veículo. As informações são da agência de notícias EFE.

A pessoa que morreu na Alemanha é um homem de 63 anos que acampava junto com seu irmão às margens da baía de Jadebusen, no estado da Baixa Saxônia, e que se afogou depois que a área na qual ele estava inundou rapidamente.

O Serviço Alemão de Meteorologia (DWD, na sigla em alemão) tinha aconselhado os cidadãos a não saírem de casa nas regiões do nordeste, exceto em casos inevitáveis, e a evitar passeios por parques e florestas. A companhia ferroviária Deutsche Bahn decidiu suspender a circulação de trens no início da manhã em vários estados.

