Temporal causa estragos, inundações e deixa 1 ferido no interior de SP

As chuvas fortes que atingiram o interior de São Paulo, entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira, 6, causaram inundações e destruição em ao menos cinco cidades. Em São Sebastião, no litoral norte, um homem foi arrastado pela enxurrada e salvo pelo Corpo de Bombeiros com vários ferimentos, segundo a Defesa Civil. Ele foi atendido no posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberado. Duas pontes sobre o Rio Boiçucanga foram destruídas pelas águas. Em seis horas, choveu 133 milímetros na região.

Em Caraguatatuba, cidade vizinha, o Rio Santo Antônio saiu do leito e invadiu casas na região central. Três famílias ficaram desalojadas. Também houve alagamento de casas nos bairros Caputera, Rio do Ouro e Getuba. O deslizamento de um barranco interditou parcialmente a rodovia Rio-Santos (SP-55), no bairro Olaria.

Um temporal alagou parte de Sorocaba na noite de domingo, 5. A chuva intensa transformou em rio a rua Onze de Agosto e vários carros foram tomados pelas águas. Moradores ajudaram as famílias a deixar os veículos. No Jardim Abaeté, dezenas de casas ficaram alagadas. Na Vila Haro, a enxurrada invadiu um condomínio e alagou o estacionamento. Um poste caiu na Vila dos Morros e houve deslizamentos sem vítima no Parque das Laranjeiras.

Em Catanduva, o temporal derrubou um muro e alagou a principal Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Cerca de 30 pacientes que estavam em observação e outros 20 que aguardavam atendimento foram transferidos para o Hospital Padre Albino. Parte do prédio foi interditada. A queda do muro atingiu imóveis vizinhos, destruindo uma casa e um carro. Em Matão, um temporal fez transbordar o Córrego do Curtume e ao menos oito casas foram alagadas. A enxurrada abriu uma grande erosão na Avenida Siqueira Campos, junto ao Rio São Lourenço, ao lado da rodoviária.

