Temporal atinge Petrópolis por seis horas e um homem morre soterrado

A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, permanece em estágio de atenção, em consequência do temporal que atingiu o município por cerca de seis horas na noite de ontem (14). Um homem de 72 anos morreu soterrado na localidade de Duques. Apenas a vítima estava em casa no momento do deslizamento de terra. Para da garagem do imóvel ficou destruída.

A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis informa que foram registradas 39 ocorrências por conta da chuva. Do total, 29 foram deslizamentos de terra.

Houve registro de alagamento nas Ruas do Imperador, Alencar Lima, Imperatriz e Coronel Veiga, no Centro, Dr. Paulo Hervê e Santa Rita de Cássia, no Bingen. As Praças Dom Pedro, Duque de Caxias e Visconde de Mauá, também no Centro, ficaram alagadas. O maior índice pluviométrico registrado foi no bairro Independência, onde choveu 180 milímetros em seis horas. Em fevereiro, durante todo o mês, choveu 162 milímetros.

A Defesa Civil permanece em estágio de atenção, já que a previsão, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), é de mais chuva para Petrópolis durante o dia de hoje .“Em caso de fortes chuvas, a orientação mais importante é que moradores não permaneçam em imóveis ou áreas já interditadas”, orienta o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Paulo Renato Vaz.

Segundo ele, há a previsão de uma semana chuvosa em Petrópolis. “Com isso, existe o acúmulo de água no solo. É fundamental que todos estejam em alerta”, disse o secretário.

