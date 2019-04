Temporal atinge o Rio de Janeiro e cidade entra em estágio de atenção

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro informa que o município decretou estágio de atenção no início da noite de hoje (8) devido aos temporais que atingem vários pontos da cidade. De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva forte devem continuar atuando na zona sul da cidade. Nas últimas leituras dos pluviômetros da prefeitura, houve registro de temporais em bairros como Jardim Botânico e Copacabana, acompanhados de raios e trovões.

O estágio de atenção é o segundo em uma escala de três e prevê chuva moderada, ocasionalmente forte/muito forte, nas próximas horas, podendo causar alagamentos e deslizamentos isolados e transtornos pontuais. Nesse estágio, os operadores do Alerta Rio estão em constante comunicação com os órgãos municipais que atuam nas situações de chuva.

De acordo com o Alerta Rio, foram acionadas 35 sirenes em 19 comunidades, entre elas, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo e Cabritos, na zona sul da cidade, e no Morro do Formiga, no bairro da Tijuca, na zona norte. Chove muito forte também na Lagoa, em Humaitá e Botafogo, que estão com as ruas completamente alagadas. A Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico, teve carros arrastados pela força da água e muito lixo na rua. As avenidas Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros, também na Lagoa, estão intransitáveis. O acesso à estação do metrô na Praça General Osório, em Ipanema, ficou alagado, mas não chegou a fechar ao público. Os trens da concessionária Metrô Rio e da SuperVia funcionam com intervalos reduzidos entre as composições.

Na zona norte, a Avenida Maracanã está interditada nos dois sentidos. O Rio Maracanã transbordou na altura do estádio e impede a passagem dos veículos em direção ao centro e à zona norte da cidade. O Alto da Boa Vista está interditado no sentido Barra da Tijuca, devido ao grande volume de chuva e da queda de árvores.

O Alerta Rio reforça a previsão de chuva forte para as próximas horas, devido à influência de ventos em altos níveis da atmosfera, em conjunto com um sistema de baixa pressão no oceano.

Ressaca

A Marinha do Brasil enviou um aviso de ressaca do mar que vai vigorar das 9h desta terça-feira (9) às 9h de quinta-feira (11). De acordo com o alerta, as ondas poderão chegar a 2,5 metros de altura na orla do Rio.