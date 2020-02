Temporais deixam regiões do MS em alerta

Campo Grande (MS) – A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Mato Grosso do Sul divulgou um alerta via SMS para o dia de hoje (21.02) comunicando toda a população sobre a continuidade das chuvas intensas com ventos de até 100km/h que devem continuar desde o Pantanal até o Leste do Estado.

Enviado para celulares cadastrados gratuitamente no número 40199, o alerta foi elaborado em cima dos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale até às 23 hrs desta sexta-feira.

Os moradores de Corumbá (Pantanal), Inocência (Bolsão), Nova Andradina (Leste), São Gabriel do Oeste (Norte), e outros municípios pertinentes às regiões mencionadas; precisam se atentar a respeito das condições climáticas.

Durante o final da tarde de ontem, altos volumes de chuva foram registrados em Campo Grande, e a cidade sofreu com alagamentos nas principais vias. Danos na rede elétrica e queda de árvores também foram contabilizados.

Instruções

A Defesa Civil orienta a população para não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículo próximo a torres de transmissão e placas de propaganda; e se possível, desligue aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia.

SMS

Para se prevenir e evitar tragédias, a Defesa Civil possuí um sistema de alerta para celulares cadastrados. Quem quiser receber um envio por SMS quando houver risco de desastre basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse.

Um único usuário pode cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.

